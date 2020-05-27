雷諾日產三菱聯盟將進行全球分工 估研發成本降40%

由法國雷諾汽車，日本日產汽車 (7201-JP) 及三菱汽車 (7211-JP) 所組成的汽車聯盟，在週三 (27 日) 公布了中期經營計畫。未來將在全球市場進行分工，還有 3 家公司的近半車種，會在 2025 年之前依照負責區域來進行研發生產。

根據《日本經濟新聞》週三 (27 日) 報導，由雷諾、日產、三菱所組成的汽車聯盟，在當天發表了最新的中期經營計畫。

未來各家車廠將分別主導特定國家區域的汽車市場，另兩家公司則在背後提供支援。在如此「Leader & Follower」的框架下，日產將負責中國、北美地區，並主導日本市場。雷諾負責歐洲、北非、俄羅斯，以及南美。三菱則負責東南亞及大洋洲。

雷諾日產三菱聯盟將進行全球分工 估研發成本降 40% (圖片：AFP)

還有計畫在 2025 年之前，聯盟成員的各家車廠，將有近半數的車輛研發、生產，會在這樣的分工框架下進行。

另外在技術面上，日產將主導駕駛支援技術的研發，雷諾負責車聯網，三菱負責主導中大型車輛的 PHV 技術研發。

預估在這樣的分工下，各家車廠的投資額最多將可減少 40%。

根據日產等車廠所公布的資料，如此作法所帶來的成本刪減效果，將能提升該汽車聯盟的綜效。而以往這 3 家公司，也在車輛的底盤及零件共用進行努力。

雷諾汽車集團董事長盛納德 (Jean-Dominique Senard) 在 27 日表示，該汽車聯盟是競爭力的重要礎石，而現在也正處重建時期。

雷諾汽車集團董事長盛納德 (圖片：AFP)

日產將於 28 日公布新的中期計畫以及上年度 (2019 年度，2019 年 4 月至 2020 年 3 月) 財報，雷諾也預估在 29 日公布成本刪減計畫。