4月日系車廠在中國銷量好轉 豐田、日產等優於去年

4 月日本 6 家車廠在中國市場的銷售表現出現好轉，較去年同期減少 3.7% 至 40 萬 4676 輛。在疫情嚴峻的今年 2 月銷量大減約 8 成，在 3 月時也減少約 4 成，恢復的情況明顯。

根據《日刊工業新聞》週三 (27 日) 報導，日本豐田 (7203-JP)、日產 (7201-JP)、本田 (7267-JP)、馬自達 (7261-JP)、三菱 (7211-JP)、速霸陸 (7270-JP) 等 6 家汽車製造廠，2020 年 4 月在中國市場的新車總銷量出現大幅回溫。

4 月日系車廠在中國銷量好轉 豐田、日產等優於去年 (圖片：AFP)

其中，豐田年增 0.2% 至 14 萬 2900 輛，日產年增 1.1% 至 12 萬 2846 輛，馬自達年增 1.0% 至 1 萬 7091 輛，皆在 4 月轉為增加。特別是日產在前 (3) 月的新車銷量年減約 4 成，恢復情況明顯。日產在中國當地的公司高層表示，已連續 2 個月可以看見恢復的徵兆，他們在中國當地的工廠、辦公場所，以及銷售據點等都已重啟運作。

本田 4 月年減 9.6% 至 11 萬 3430 輛，同樣也較前月 (年減約 5 成) 出現改善。在疫情重災區湖北武漢的汽車工廠，也於 4 月中旬恢復正常運作。目前的接單狀況逐漸好轉，加上中國政府的消費刺激政策等，本田高層認為市場正出現活化。

根據中國汽車工業協會 (CAAM) 統計，今年 4 月的新車銷量年增 4.4% 至 207 萬輛。較同年 2 月的年減約 8 成，還有 3 月的年減約 4 成，出現了大幅度改善。以車輛種類來看，乘用車年減 3% 至 154 萬輛，商用車年增 32% 至 53 萬輛。在卡車等商用車的帶領下，新車銷量在當月衝高。