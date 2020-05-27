台勝科Q3產能可望續滿載 明年市況將更健康

矽晶圓廠台勝科 (3532-TW) 今 (27) 日召開線上法說，台勝科表示，訂單能見度已看至第 3 季，接單情況佳，可望續維持產能滿載，且不需再降價衝量；第 4 季目前仍看不清楚，若明年疫情趨緩，市場需求可望相當強勁，矽晶圓市況將比今年更健康。

雖然肺炎疫情在全球持續延燒，不過許多國家相繼封城，客戶憂心生產、物流上可能有問題而持續拉貨，建立高於正常水位的庫存水準，台勝科今年第 1 季以來需求持續暢旺，包括邏輯、記憶體等拉貨動能均不錯；8 吋、12 吋需求在去年第 3 季落底後，穩步復甦，價格方面，合約價持穩、現貨價疲弱。

展望本季，台勝科表示，8 吋、12 吋需求持續穩定復甦，遠端辦公普及，促使個人電腦、平板及資料中心需求增加；合約價仍持穩，現貨價則相對穩定，預期合約價與現貨價差將逐步縮小。

台勝科目前訂單能見度已看至第 3 季，接單情況良好，表現可望與第 2 季相近，續維持產能滿載狀態；由於今年初爆發肺炎疫情，台勝科內部銷售策略為以衝「量」為優先，不過，台勝科表示，需求目前還算健康，不需要再降價衝量，法人看好將有助於第 3 季毛利率表現。

展望後市，台勝科認為，受惠居家辦公、遠距教學、線上購物等趨勢，推升個人電腦、平板及資料中心需求增加，預期矽晶圓需求成長相對強勁，但受新冠肺炎影響，個人消費及工業需求已急遽下滑，在復甦前景不確定下，仍需審慎因應。

台勝科看好，一旦新冠肺炎疫情消失，將可預見強勁需求，除先前預期 5G 及遠端辦公的普及，消費性和工業需求也將恢復，在需求成長下，加上同業未有新產能擴建，明年市況將比今年更健康。