雲品攜手台泥 首次跨入委託經營版圖 將開出杭州雲品酒店

雲品 (2748-TW) 為達國際化長遠目標，今 (27) 日與台泥 (1101-TW) 簽訂「委託 (經營) 管理服務合約」和「共同行銷及商標授權協議」，雲品將提供台泥杭州環保公司所屬酒店前期規劃、經營管理和授權使用雲品商標，成為雲品品牌跨入委託經營和國際化的第一步。

雲品說明，今日與台泥簽約後，未來將承攬位於杭州的台灣水泥環保科技總部大樓的酒店物業經營管理，酒店品牌定為「雲品酒店 ‧ 杭州」(Fiore Della Cina)，預計 2024 年營運，合約於酒店營運後起算 25 年。

台泥杭州總部位於杭州市蕭山區錢江世紀城的核心區域，2019 年 12 月開工建設，雲品經過公開招標的程序，在與數個國際酒店集團比稿競爭後成功得標，成為雲品跨入委託經營管理的一大步。

雲品指出，酒店空間設計將以母公司雲朗觀光集團深耕義大利的文化美學為主，透過四個代表性城市羅馬、佛羅倫斯，威尼斯和米蘭，依循著歷史長廊的軌跡，以文化、思想、美學和藝術等不同視角，呈現出旅遊市場中富含文化藝術的產品。

展望 2020 年，雲品董事長盛治仁表示，上半年雖持續受新冠肺炎疫情影響使訂單遞延，但隨著疫情趨緩、政府加大振興消費力道，下半年可望有較為強勁的成長表現，其中，「君品 Collection」宴會平台業務拓展持續發酵，在手宴會訂單已有 250 場，而委託經營管理的「皇家薇庭」也持續受到市場歡迎。

盛治仁看好，除了整體宴會接單表現熱絡，「君品 Collection」宴會平台持續增加合作夥伴中，而未來業務發展新增海外布局，將可進一步帶動整體營運綜效。

雲品今日於股東常會承認並通過 2019 年度營業報告書、財務報表等各項討論事項，以及 2019 年盈餘分配案，決議配發每股現金股利 1 元，以及盈餘轉增資配發每股股票股利 1.5 元，股利配發率達 89%。