雲品宴會夥伴新添3據點 估宴會市場Q4回溫

在新冠肺炎疫情的衝擊下，今年以來有不少新人延後舉辦婚宴甚至取消，不過，近來餐飲需求近日已明顯升高，雲品 (2748-TW) 今 (25) 日指出，預期國內宴會市場第四季有望回溫，並透露旗下宴會平台「君品 Collection」已有 30 至 40 個業主正洽談加入，本月確定新加入 3 大據點，後續挹注業績成長可期。

雲品指出，儘管今年以來宴會市場大受疫情衝擊，但君品 Collection 非傳統宴會場地接單逆勢成長，且宴會訂單多落於第 4 季與明年，訂單已超過 250 場，除了國外合作據點因疫情關係受影響，國內場次並沒有退訂情形，而延期舉辦也僅在 20% 左右，甚至還有單一據點今年單月接單營業額超過千萬元。

由於君品 Collection 接單表現亮眼，雲品透露，許多擁有特色場地的業主正積極與雲品洽談合作事宜，目前北台灣的場地就有 30 至 40 個業主正洽談加入君品 Collection 營運行列。

而君品 Collection 本月正式納入位於台北的「光點台北」、「草山玉溪」和苗栗的「勤美學 森大 (The Forest BIG) 」3 個新據點。

雲品強調，由於館內宴會廳產能有限，積極透過宴會事業體「君品 Collection」，擴大與郵輪、特色別墅、甚至百年三合院、台式洋樓等業主合作、透過平台共享利潤為概念，輸出廚藝團隊和婚禮企畫團隊資源，可擴大產生效益。