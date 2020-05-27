永豐銀強攻線上金融 信貸撥款年增60%

永豐金 (2890-TW) 旗下永豐銀行積極推動創新數位金融服務，旗下企業網路銀行「寰宇金融網」自 2016 年上線，除了企業用戶，去 (2019) 年推出個人適用的線上信貸服務，最快一天即可撥款，使得今年線上信貸撥款金額交易金額較去年大舉成長 60%，資金效率也全面提升。

永豐銀行旗下「寰宇金融網」2016 年上線，提供企業客戶使用便捷網路平台、貼近企業營運場景，提供企業線上資金管理收付款平台並成功整合銀行後端系統，去年 7 月進階推出「寰宇 Express」，簡化申請流程、整合常用操作介面及提供簡易付款流程，精準滿足企業的需求點；今年 3 月再創業界之先，推出企業無卡提款服務，為企業日常零用金需求打造客製化提領功能，不受時地限制讓現金撥付更靈活便利，屬於全球化的現金管理帳戶服務。

除針對企業用戶客製線上資金管理平台外，永豐銀行指出，去年推出個人適用的線上信貸服務，從申請、簽約、補件等各步驟流程完成後，最快於 1 個工作天即可撥款，讓客戶可快速掌握資金；今年線上信貸撥款金額交易金額較去年成長 60%。

永豐銀行表示，即日起，於寰宇金融網推出美金、人民幣換匯優惠，加上去年進階推出「寰宇 Express」，透過客製化套裝設定，更有效節省企業端客戶作業人力及時間；此外，針對一般個人，永豐銀行亦推出線上申貸及大額換匯服務，透過永豐存款帳戶或自然人認證機制，即可快速在網路上完成信貸申請相關流程，也提升資金運用的彈性。