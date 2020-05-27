〈穎台登興櫃〉重整轉型本月底登興櫃 每股認購價26元

穎台科技 (6775-TE) 歷經下市重整後，轉型成有機新材料應用廠商，睽違四年重返資本市場，預計本周五 (29 日) 登錄興櫃掛牌，每股認購參考價 26 元，董事長王志鴻今 (27) 日表示，未來將搶攻車載、5G 手機背蓋、miniLED 商機，不排除明年首季申請轉上市。

王志鴻表示，穎台過去產品集中電視，營運受單一產品影響大，歷經重整後，集團將業務拆分成三公司，除穎台外，另分割出穎華科技、穎台材料，分別專注車用產品、光學薄膜，穎台本身則著重在材料創新、押出製程技術、精密光學設計。

展望今年，王志鴻指出，上半年受全球疫情影響，3、4 月營運不如預期，但隨著各國陸續解封，6 月已看到訂單回溫，下半年將有 5G 手機背蓋新產品推出，預期營運將逐步好轉。

財務方面，穎台去年營收 28.59 億元、年減 15.5%，毛利率 15.06%，年增 7.17 個百分點，稅後純益達 1.57 億元、年增 9%，每股純益 2.09 元；今年前 4 月自結營收則達 9.14 億元，年減 12.38%，毛利則提升至 16.6%，產品營收組合，電視占比達 60%、照明產品、監視器產品則各占約 2 成。

穎台成立於 2003 年 6 月，生產背光模組、照明應用的擴散板及導光板，目前資本額達 7.25 億元，2009 年曾掛牌上市，2016 年由華威集團旗下私募基金收購後下市重整，分割改善營運結構後，轉型成為有機新材料應用廠商，生產據點則皆在台灣桃園，中國深圳則另設有銷售辦公室。