林榮錦背信案二審無罪 東洋：將上訴到底

晟德 (4123-TW) 集團董事長林榮錦遭東洋控告背信案，一審判處有期徒刑 10 年，經上訴後，今 (27) 日高等法院二審判決「無罪」，對此，東洋 (4105-TW) 緊急召開記者會，強調會上訴到底，並提出三大論點，包括林榮錦並未將藥品授權案提報董事會、4 項藥品為公司無形資產並非價值尚不成熟，及藥品授權的 Inopha AG 公司為無殼公司。

針對法院判決逆轉，東洋營運長施俊良表示，公司具備充足證據，對上訴有信心，希望司法可以還公司一個公道。

東洋前董事長林榮錦將乳癌、卵巢癌及精神分裂症等多項專利新藥製藥技術，無償授權給瑞士 Inopha AG 公司，涉嫌掏空東洋 30 億元；2017 年 9 月台北地院一審宣判林榮錦應執行有其徒刑 10 年，並沒收不法所得，今日法官二審宣判，林榮錦無從確認東洋方面的損失，並判無罪。

東洋表示，東洋研發 13 項困難學名藥，成本約 14 億元，經藥品鑑價後，未來潛力價值近 60 億元，不過二審法院認定，藥品價值尚不成熟且價值未達千萬元。

東洋指出，林榮錦將藥品授權給 Inopha AG 公司，該授權案未提報給董事會，且 Inopha AG 為空殼公司，且未在歐盟申請藥證及未從事臨床試驗。

林榮錦也發聲明指出，過去將東洋從破產帶到上櫃，並經營成為市值數百億的企業，從生產、銷售、GMP、企業文化形塑等過程一路成長，經歷 5 年時間，正義就算遲到，總有一天，它終究會到，雨下得再大再滂渤， 總是盼到天晴。