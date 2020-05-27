危老重建特快車助老屋重生 營造、房仲、銀行雨露均霑

2017 年 5 月上路的「危老重建」政策，拉起串聯效應，不只是一棟一棟的老宅開始轉生翻新，逐漸改變了許多街頭巷尾的模樣，全台各地的營造業、房仲業、銀行業，乃至於不少人的職場生涯，也都跟著這班列車有了全新的生命力。

根據《今周刊》報導，新北市城鄉發展局都更處主祕李擇仁表示，這套政策克服了一般民眾對都更的二大根本痛點：遙遙無期、整合困難。最經典案例當屬 2017 年 11 月 28 日獲得核定的危老案—板橋「欣璞綻」。

這個危老重建案預計在 2023 年完工、改建為地上 25 層電梯大樓，從送出重建計畫書到核定，包含例假日在內，總共只花了 12 天，也成為全國首宗核定的危老重建案。事實上，欣璞綻在超高速通關前，有著地主等待重建 20 年的心路歷程。

地主之一的莊惠莉坦言，因基地緊鄰捷運新埔站，交通便利，所以長年以來上門探詢整合都更的建商不知凡幾，但結果都一樣，毫無下文。2015 年，輪到唐璽建設來敲門，董事長董景翔評估，若要整合完該基地 2500 坪範圍的難度很高，因此一開始他打算走「簡易都更」，先申請同意戶比率較高的 941 坪基地。

沒想到，內政部 2017 年 5 月推出《危老條例》，他立刻改弦易轍，以原本計畫的 900 多坪基地為範圍，先用 1 個多月的時間申請並通過安全評估，當年 11 月 16 日送出危老重建申請書，當月 28 日就獲核准。

董景翔表示，危老替都更開了方便之門，相較於都更申請程序複雜、時間冗長，對地主來說有太多不確定因素，危老沒有面積限制，只要 100% 地主同意就可送件申請，從實際操練的結果看來，的確符合立法當時的「打造都更高速公路」目標。

《今周刊》報導指出，危老遍地開花，除了老屋主人受惠外，房地產產業的樣貌，也有了「雨露均霑」的變化。老牌混凝土業者國產建材實業總經理吳志仁表示，公共工程案一直是公司出貨的主力，但這 2 年觀察到，危老建案所帶動的預拌混凝土需求一直在發酵，其中又以北台灣是國產出貨量最高的區域。

以具體數字來看，吳志仁指出，來自這部分的新需求，已占公司每年混凝土總產量 650 萬立方米的 8%，換算下來，每年出貨給危老建案的混凝土，相當於 2.5 座台北 101 大樓的興建需求。

除了帶旺營建、建材等需求之外，危老也帶出了「平台業者」全新商機。舉例來說，信義房屋關係企業安信建經，就開始切入危老市場的「全案管理」服務，目前輔導中的危老案就有 4 件，均是地主委託自建。

銀行部分也有動作，除了必須推廣政策的公股行庫積極響應，目前參與融資最積極之外，民營銀行也已嗅到商機，包括華泰銀行、台新銀行、新光銀行等，皆針對危老屋主提供專案貸款，也成立類似於「快速通關小組」的審核單位，分食市場大餅。

《今周刊》報導指出，檢驗危老政策 3 年成績，火熱效應百花齊放，但這個超乎外界原先想像的好成績，能不能轉化為更強大的都市更新動能，不只攸關產業商機，更攸關台灣的城市樣貌、民眾的居住品質，這是危老重建的下一個任務指標。