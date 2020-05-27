〈房產〉豪宅首季疫情下仍有成交 近6年「西華富邦」賣了逾300億元

雖然今年第一季新冠肺炎病毒擴散，不過國內豪宅交易市況不停歇，依實價揭露資料顯示，「西華富邦」分別在今年 2 月與 3 月各成交一戶 2 億元豪宅，分別為 4 樓與 22 樓，成交單價分別為 137 萬元與 174.5 萬元，統計 2015 年以來該社區實價揭露共 131 戶，累計成交金額超過 300 億元，成近年大直地區熱銷的地標豪宅。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，許多新的地標豪宅這幾年陸續完工，吸引一些高資產族群換屋，包括「西華富邦」、「華固天鑄」、「和平大苑」、「琢白」等，即使當前受到疫情與股災影響，但部分豪宅仍維持穩定銷售狀況。

「西華富邦」今年第一季仍有個案成交，包括 4 樓與 22 樓都成交 2 億元，累計社區從 2015 年以來已經有 131 筆實價紀錄，根據台北市地政雲百大社區統計，「西華富邦」平均交易總價為 2.57 億元，累計實價揭露金額高達 337 億元，成為近年最賣座的北市豪宅。

地標豪宅即使在疫情當前的狀況下，仍是維持成交紀錄表現，不過觀察今年以來的疫情也對豪宅市場產生影響，有些企業主可能受疫情影響，需要資金調度因而出售閒置資產，但也有等了許久的買盤，看到合適且價格也合理的物件，選擇在當下這時機點購屋，因此近期反而北市的豪宅成交速度加快。