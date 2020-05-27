力拚擊敗長期低利 台股定期定額規模10億元連莊

低利時代來臨，近來台股定期定額備受民眾青睞，據證交所統計，今年 4 月券商台股定期定額扣款金額再創新高，來到 11.26 億元，連續兩個月單月突破 10 億元。

國泰證指出，台股定期定額投資術特別受到小資族及年輕族群青睞，觀察該公司內部客戶輪廓發現，有高達七成客戶的每筆扣款金額落在 1000 元至 3000 元之間，每月扣款金額在 5000 元以內的投資人也超過半數。

以年齡層分布來看，扣款占比最高的族群是 31 至 40 歲、且忙於工作無暇看盤的社會中堅分子，其次則是 21 至 30 歲初入職場的社會新鮮人及年輕族群，新手投資人參與的比例有超過三成，充分顯示台股定期定額投資術已越來越廣為人知，年輕族群也願意將部分資金投入台股，有助於台灣資本市場朝年輕化發展。

國泰證券為小資族特別推出「入門款」投資，每筆最低申購金額只要 1000 元，可投資標的涵蓋台灣前 50 大市值股票、MSCI 成份股的 79 檔個股以及 14 檔美中台 ETF，共 93 檔不同投資屬性標的供投資人選擇；如有其他可運用的資金，還能分配在每月 6、16、26 號分散時間投資；同時投資人投入的資金中，更高達 98% 得以實際成交。

國泰證券認為，投資人每月以定期定額的方式參與台股，不僅能分散進場時間與投資標的風險，更可透過定期紀律扣款逐漸養成儲蓄的好習慣，如有心想要累積財富，每天只要省下一杯飲料的花費就有機會輕鬆達成，存下第一桶金非夢事。