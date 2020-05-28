兩大類REITs價格屢創新高 成不動產信託投資「蛋黃區」

新冠肺炎重創全球經濟，但在全球市場最慘淡時，數據中心、5G 通信基地台相關 REITs(不動產投資信託) 的價格屢創新高；中國信託亞太實質收息多重資產基金經理人陳雯卿表示，上述 REITs 身處雲端商機、在家工作、物聯網等多項趨勢的交匯，是未來不動產投資的「蛋黃區」。

陳雯卿指出，自從歐美封城後，在家工作逐漸成為市場顯學，對 5G 的需求就越來越迫切。她以物聯網中目前各國際企業發展最積極的無人車說明，一台無人車產生的數據資料約等於目前 3000 台手機的量。據無人車產業專家預估，未來無人車大規模量產，全球無線數據傳輸量將是現在的 40 倍，只有 5G 才能負荷這樣的規格，有鑑於 5G 基地台的密度需求比 4G 還高，相關 REITs 後市表現值得期待。

陳雯卿表示，目前市場波動劇烈，包含 REITs、基礎建設、公用事業等實質資產，無論景氣好壞，都能提供相對穩定現金流，受景氣影響低。此外，多數 REITs 企業規定，其 90% 以上收益必須分派給投資者，對於在乎配息的存股族來說，是值得投資的產品。

而包含 REITs 在內的實質資產類股，因具備息收穩定優勢，在波動市場中特別受到投資人青睞，尤其目前亞太（不含日本）區實質資產收益率又相對高，也是佈局首選。

陳雯卿表示，綜觀全球實質資產，以亞太地區實質資產收益率最高。根據彭博於 5 月 8 日的統計數字來看，亞太（不含日本）REITs 收益率為 5.42%，即使亞太（不含日本）公用事業與基礎建設，其收益率都高於亞太（不含日本）股票指數，甚至高於美股、全球股票。

另就人口結構來看，陳雯卿認為，亞太（不含日本）地區是未來全球人口成長重心，截至 2030 年，全球超過一半的超大型城市將集中於此。越多人口代表越多基礎建設需求，根據全球基礎建設中心 2019 年資料顯示，預估至 2040 年，全球基礎建設投資約 54% 落在亞洲。也就是說，亞太（不含日本）實質資產不僅可以帶來較高的收益，也具備長線投資價值。