印尼計劃逐步解封 預期經濟有望「V型復甦」?

《彭博》報導，隨著新冠肺炎 (COVID-19) 疫情放緩，各國政府已開始逐步實施經濟重啟計劃，印尼政府亦於日前宣佈，計劃分階段放寬社交距離及防疫封鎖措施，並預期在解封之後，印尼經濟將有望呈現「V 型復甦」。

疫情對於印尼的經濟造成重創，根據印尼中央統計局 (Badan Pusat Statistik) 數據，該國於今年的 GDP 增長率恐將下滑至 2.3%，且在最差的情況下，GDP 增長率可能僅達 0.4%。

印尼 GDP 增長率 (圖：Bloomberg)

為了減輕疫情的衝擊，印尼政府已緊急採取了「史無前例」的財政刺激措施，總規模達到 430 億美元，且為了支應加速擴大的公共支出，政府亦取消了預算赤字不得超過 GDP 3% 的上限規定。

印尼首席經濟部長 Airlangga Hartarto 於週三 (27 日) 表示，政府及國民皆應為解封後的「新常態」做好準備，除了強化衛生系統之外，亦對於經濟活動做適當的調整。

Hartarto 表示，期望在疫情危機解除之後，印尼經濟能夠呈現「V 型復甦」的態勢，或至少呈現「U 型復甦」。除此之外，印尼政府將紓困重點放在保障就業市場，以協助勞動人口渡過危機。

印尼政府預計將分為 4 個階段，逐步完成解除封鎖、及經濟重啟計劃，工業園區將會優先開放，隨後觀光景點及交通運輸也將恢復正常營運，且政府亦將逐步允許宗教集會活動。但是，若在解封之後，新增確診病例數再度增加，則會考慮重新採取社交距離措施。

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