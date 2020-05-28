投資失利後 軟銀願景基金傳裁員10%

《彭博》引述不具名消息來源報導，軟銀計劃對願景基金大幅裁員，可能影響約 10% 人手。

願景基金目前共有 500 名員工，大部分位於倫敦總部，以及舊金山和東京的辦事處，消息來源透露，裁員將影響所有層級的員工。對此願景基金發言人拒絕置評。

軟銀創辦人孫正義和他 1000 億美元的願景基金，替許多剛起步的新創公司提供大量資金，大大改變科技業面貌，但由於多項投資失利，願景基金從集團金雞母變成拖累的主因，去年度減記包含 WeWork 和 Uber 等投資價值後，共虧損 1.9 兆日圓 (177 億美元)。

願景基金在 2017 年 5 月成立後快速成長，但去年起因為 WeWork 上市不順以及其他投資挫敗，而苦苦掙扎。

目前願景基金管理超過 80 家資產管理公司，孫正義預料當中約 15 可能破產，15 家則能蓬勃發展。

願景基金已經棄守部分投資，包括將遛狗新創公司 Wag Labs 近 50% 持股賣回給該公司。孫正義曾說，計劃出售約 420 億美元資產挹注庫藏股並償付債務。

軟銀先前揭露已出售阿里巴巴控股的持股，正在洽商賣掉約 200 億美元的 T-Mobile US 股票，也考慮把工業軟體製造商 OSIsoft 價值 15 億美元的少數股權脫手。