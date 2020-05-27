金管會推信託2.0計畫 信託公會三路出擊打造全方位安養信託

金管會主委黃天牧宣示推動信託 2.0 計畫，透過跨產業合作結合現有的金融商品與政策滿足各年齡層的信託安養需求，信託公會理事長雷仲達強調，信託公會未來將從三大面向執行，包括：打造友善住宅、推動在地安養，協助資產管理保障經濟安全、跨業合作結盟滿足各種服務需求，目標在三個月內邀請產學界研議推動計畫。

黃天牧日前公開指出，為達到政府的普惠金融目標，金管會將推動信託 2.0 計畫，推動跨產業結盟全方位信託，結合現有金融商品，透過異業結盟建構多元化服務生態圈，滿足食衣住行育樂全方面需求信託，希望銀行業務的融資與地上權信託、不動產開發信託等，可以結合都市更新或利用公有閒置土地開發安養住宅，達各年齡層需要的安養需求。

雷仲達指出，過去信託業雖已有類似的安養信託業務，但主要以標準化的信託商品為主，缺乏客製化商品，加上缺乏跨業結合，因此未來將會鼓勵業者發展相關業務。

雷仲達進一步指出，信託公會擬規畫打造友善住宅，推動在地安老，同時協助資產管理，保障經濟安全；透過跨業合作結盟，滿足多元高品質服務需求之三大面向出發，以達到人身照顧、健康醫療、社會福利及生活育樂之四大目標，並於三個月內邀請學者專家及信託業者積極研議具體推動執行規畫。

信託公會祕書長呂蕙容指出，信託公會未來將持續推動異業結盟，將信託與長照 2.0 計畫、健康醫療、社福團體及照護相關產業結合，建立跨業溝通合作平台，定期開會研商以強化信託與不同產業間之聯結。

另外，考量全方位信託服務須具備整合跨領域知識技能之專業能力，將推動「高齡金融規劃顧問師」等培訓計畫，提升信託人員跨領域專業知識技能及整合能力，並與相關政府機關、社福團體與地方金融共同協力推動，滿足各年齡層食衣住行育樂全方位需求安養目的。