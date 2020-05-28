美新冠死亡破10萬！美公衛專家：第二波疫情並非無法避免

週三 (27 日) 美國新冠疫情持續延燒，累計死亡人數突破 10 萬例之際，美公衛權威福奇表示，第二波疫情可能發生，但並非無法避免。

截稿前，據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）即時統計，全球新冠肺炎 (COVID-19) 確診數已飆破 565 萬例，死亡數突破 35.2 萬例。美國迄今累計確診數超過 169 萬，累計死亡人數超過 10 萬，死亡病例全球第一，遠遠超過位居第二的英國 (約 3.7 萬例)。

美國國家過敏症和傳染病研究所 (NIAID) 所長福奇 (Anthony Fauci) 說，美國第二波新冠疫情爆發有其可能性，但並非無可避免。

福奇表示，只要各州正確地復工，美國就可以防止再次發生第二波疫情，呼籲各州不要忽略重啟經濟指南中的一些建議，因為那樣就是在冒險並自找麻煩。

福奇向來是川普政府中對重啟經濟最謹慎的公衛專家，但他近期言論更趨為樂觀，上週他公開表示，美國是時候重啟經濟了！

福奇四月曾預言：「今年秋天將有新一輪疫情，我對此深信不疑。」但他週三改口稱，第二波疫情是可以避免的。