若遭遇第二波疫情？川普：美國不會鎖國

美國總統川普週四 (21 日) 稱，如果美國遭遇第二波新冠疫情襲擊，他不會宣布鎖國。

新冠肺炎疫情持續蔓延全球，但美國各州正逐漸放寬防疫措施，重啟經濟活動。美國 CDC 主任 Robert Redfield 早前表示，美國入冬可能遭遇第二波更嚴重的疫情，屆時流感季與新冠肺炎疫情重疊，可能給醫療系統造成無法想像的壓力。

美國總統川普週四接受問外媒採訪時表示：「如果美國遭受第二波疫情，我們不會鎖國。」

川普重申：「他們說第二波疫情來襲是非常可能的… 我們要去撲滅疫情大火，我們不會鎖國，不管是灰燼還是火焰，我們都要把它撲滅，但我們不會關閉我們的國家。」

川普早前為盡快重啟美國各州經濟時，川普早前就曾毫不避諱提到：「美國應該現在就開始重啟經濟，恢復經濟生產，就算有更多美國人因此染疫甚至喪命，這也是無可避免的事，這對美國是利大於弊。」

疫情持續蔓延，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）即時統計，全球新冠肺炎 (COVID-19) 確診數已飆破 500 萬例，死亡數突破 32.8 萬例，美國迄今累計確診數超過 153 萬，死亡人數至少 9.3 萬。