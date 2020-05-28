全球市值第一爭霸戰 蘋果和微軟打成平手

蘋果 (AAPL-US) 和微軟 (MSFT-US) 競逐全球市值龍頭企業的爭霸戰似乎永無止歇，兩家科技巨人市值在周三收盤都達到 1.378 兆美元，打成平手。

蘋果週三的股價漲勢主要由兩名分析師調升評等的利多消息帶動。

首先是美銀全球研究分析師 Wamsi Mohan 重申對蘋果股票「買進」評等，並將目標價從 320 美元提高到 340 美元。

Mohan 看好蘋果 iPhone 用戶基礎持續擴大，到今年底將達到約 10 億人整數關卡，代表過去兩年來的複合年成長率 (CAGR) 為 9%，主要受益於二手用戶以兩位數暴增，一些關鍵指標也顯示蘋果生態系統深具成長潛力。

Mohan 預測，未來 iPhone 用戶主要來自二手市場，這將帶動蘋果服務事業的銷售，並賣出更多周邊裝置。截至 3 月底，蘋果服務事業擁有 5.15 億付費用戶，今年底可望達到 6 億。

德意志銀行分析師 Jeriel Ong 也重申對蘋果的「買進」評等，目標價由 305 美元提高到 320 美元。

Ong 說，蘋果周二宣布本周美國 100 家門市恢復營業，使全美重啟營運的門市增加到 130 家。「門市恢復營業是情況好轉的訊號，代表蘋果將迎來需求正常化的大環境。雖然失業率居高不下、消費者口袋變淺，讓人對通常在秋季上市的 iPhone 感到憂心，我們對蘋果的看法還是比之前更樂觀。」

蘋果股價周三收盤上漲 0.44% 至每股 318.11 美元，微軟股價小跌 0.08% 至 181.42 美元。