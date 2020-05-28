看好銀行4.0 MasterCard北亞區總監朱本傑轉戰Money101

台灣金融比較平台 Money101.com.tw 母公司 CompareAsiaGroup 今 (28) 日宣佈，任命前 MasterCard 全球大機構北亞區市場總監朱本傑 (Jack Chu) 擔任台灣總經理，在看好銀行 4.0 趨勢下，將持續帶領 Money101 提升國內金融資訊透明度，滿足符合消費者真實需求的體驗，讓更多民眾獲取金融服務更加便利。

資訊科技背景出身的朱本傑擁有逾 18 年的金融科技經驗，在加入 Money101 之前，擔任 MasterCard 全球大機構北亞區市場總監，與金融機構共同推動了許多因應消費者需求的金融產品，涵蓋信用卡、消費金融產品、B2B 商務支付產品及金融科技諮詢服務等等；更早之前，他為銀聯國際全球信用產品負責人，也於花旗 (台灣) 銀行任職長達 10 年，擔任副總裁暨策略聯盟發展負責人。

Money101 表示，銀行邁入 4.0 時代，將以滿足消費者的金融需求與體驗為主。「比價引擎」提供民眾搜尋市場最優、最適合的商品或服務，特別在後疫情時代，整體經濟環境恐使民眾信用狀況改變，平台如何透過數據分析提供民眾更加容易取得的金融服務相當關鍵。

CompareAsiaGroup 執行長 Sam Allen 表示，作為亞洲領先個人理財平台，CompareAsiaGroup 與亞太區逾 150 間領先金融機構緊密合作，服務超過 8000 萬用戶，業務覆蓋六大市場，包括台灣、香港、菲律賓、新加坡、馬來西亞及泰國。在朱本傑加入 Money101 後，將一起推動「提升台灣民眾健康的財務生活」之集團願景，相信他在金融業與許多國際領先企業合作的經驗，可帶領 Money101 業務成長，持續優化服務與用戶體驗。

Money101 總經理朱本傑表示，金融服務應該要著重於解決消費者的痛點，該公司的目標是簡化消費者獲取金融服務的流程，運用數據在對的時間提供適切的個人化理財建議，協助民眾在態樣愈趨多變的金融產品中做出睿智的決定。台灣金融業邁入 4.0 之際，很期待在 Money101 穩健的基礎下持續發展，推動絕佳的消費者體驗。