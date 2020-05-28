〈研華股東會〉Q2可望擺脫衰退 後疫情迎智慧醫療、數位轉型商機

工業電腦大廠研華 (2395-TW) 董事長劉克振表示，5、6 月看起來還不錯，第二季可望追上去年同期單季次高，而後疫情時代也智慧醫療、企業數位轉型加速推動，也為研華帶來新商機。

劉克振表示，近期中國復甦速度強勁，加上歐美醫療設備急單帶動，第二季營運恢復正常，4 月營收雖然衰退，但獲利已經重返年增，5-6 月營收也可望叫去年同期成長，第二季可望擺脫年衰退狀況。

此外，劉克振認為，智慧醫療、遠距醫療等應用發展，可望因為此次疫情而加速，但國內可以合作的醫療系統整合商 (SI) 業者，因此也自行成立研華智醫，現在除了跟數家醫療院所合作外，未來也不排除引進醫學院、醫院資源，或是透過併購強化規模。

另一方面，研華經營團隊也看好，疫情將刺激企業數位轉型再接下來 12-18 個月加速發生外，5G 商轉也帶動開放式架構、電信白牌商機，以及智慧場域應用興起，研華在伺服器、終端連網設備的布局也可望因此發酵。

研華強調，屏除總體經濟因素，未來 10 年整體工業物聯網產業 (Industrial IoT) 在技術的演進下，將帶動 Edge Computing、AIoT、Cloud Computing Digital Transformation、5G 等各式新應用逐漸發芽。