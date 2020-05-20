研華攜手訊連 打造AI臉部辨識工業App FaceView

工業電腦大廠研華 (2395-TW)，今 (20) 日宣布，與訊連 (5203-TW) 聯手，推出 AI 臉部辨識工業 App「FaceView」，可應用於零售業、餐旅業、運輸業及智慧建築等領域中的非接觸式與遠端存取服務。

研華 FaceView 工業 App 整合訊連的 AI 推理引擎 FaceMe，提供即時、高準確率與可彈性部署的 AI 人臉辨識解決方案，幫助客戶快速部署訪客管理、門禁等 AIoT 智慧應用。

據了解，FaceView 在萬分之一誤認率測試中，得到 99.7% 的正確辨識率，提供即時臉部偵測包含身分、年齡、性別、情緒等，以及訪客行為分析儀表板、訪客管理及通報功能，FaceView 亦可針對各式邊緣運算裝置的效能進行 AI 加速器及推理引擎優化，加速業主彈性部屬及整合至其邊緣運算設備。

研華強調，此方案不僅可執行 VIP 和黑名單管理，用於精準行銷、建置存取控制等應用，並提供視覺化儀表板，幫助業主決策分析，提升商務模式。同時，對於現有門禁系統、客戶管理系統，FaceView 提供 SDK，幫助業主實現快速整合。