電子權值股虎頭蛇尾 台股失守萬一 三大法人賣超56億元

美股歡慶解封連漲二日，亞洲股市今 (28) 日互有漲跌，台股早盤小漲，一度來到 11087 點波段新高，可惜電子權值股軟腳，指數由紅翻黑，終場失守萬一關卡及年線，中小型股則呈現各自表現，三大法人終止連二買，轉為賣超 56.36 億元。

台股今日開盤小漲 25 點，最高來到 11087 點創波段新高，隨著盤中獲利了結賣壓出籠，指數一路震盪走跌，終場下跌 70.47 點，收在 10944.19 點，再度失守萬一關卡及年線，成交金額 1703.55 億元。

統計三大法人買賣超情況，外資連買二日後，今日轉為賣超 72.56 億元，投信則連三買，買超 6.47 億元，自營商同步買超 9.69 億元，三大法人合計賣超 56.36‬ 億元。

電子權值股盤中軟腳，台積電終場下跌 0.8%，收在 294 元；大立光跌 1.2%，收在 3830 元；鴻海收在平盤 75.3 元；聯發科陷入漲多後的修正，跌近 1%；面板雙虎友達、群創也聯袂走跌，跌幅分別為 0.2%、1.1%。

防疫概念股今日各自表現，生華科率先亮燈漲停，合一、中天等個股也反轉向上；國光生則連續第二天打入跌停、亞諾法跌逾 7%、中化跌近 3%；口罩股方面，康那香大跌 4.5%、恆大則上漲約 3%。

由於振興券及安心旅遊措施即將上路，內需市場逐漸增溫，帶動觀光股連日走揚，夏都、燦星旅、易飛網、寶得利、劍湖山、御頂、天蔥、五福、老爺知等多檔上市櫃個股皆亮燈漲停。

