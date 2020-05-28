〈國票金法說〉樂天純網銀後發先至拚9月底開業 三年半損平

國票金控 (2889-TW) 今 (28) 日召開法說會，樂天國際商銀董事長簡明仁表示，樂天雖是三家純網銀中最晚完成公司登記，但籌設工作從未停過，預計 6 月將展開為期一個月的營運模擬測試，7 月就會向金管會申請營業執照，力拚 9 月底前正式開業，估開業三年半可達損益兩平。

簡明仁表示，純網銀樂天國際商銀已在 5 月 19 日取得經濟部商業司的公司設立登記，雖然是三家純網銀中最晚完成公司登記，但相關業務規劃持續進行中，已完成系統建置及模擬測試（UAT），所有系統建置及測試均順利進行，尤其最重要的資安部份，更全力要求達到最高標準，6 月將進一步展開為期一個月的營運模擬測試，同時進行與央行做同業存款的資金操作測試，還要介接財金公司的系統，若一切順利，7 月就會向金管會提出營業執照申請，希望 9 月底前能如期正式開業。

國票金董事長魏啟林進一步表示，三家純網銀皆須取得公平會核准函，原本去年與另外兩家差不多時間均已獲核可，但是去年底母公司樂天又買了樂天職棒球隊，交割日在去年 12 月 31 日，因此全案須重新審核，且審核標準由前年財報改為去年底財報，公平會的再審核至今年 4 月 30 日通過後，才能去經濟部商業司進行公司登記，樂天商銀雖較晚完成公司登記，但籌備進度並未落後其他兩家，依樂天商銀規劃，原本就是在第三季向金管會申請營業執照，一切進度都在掌握中。

簡明仁表示，樂天國際商銀是唯一有實戰獲利經驗，在日本從樂天生態圈開始發展，2019 年獲利金額和資本額已經相當，是很成功的純網銀例子，而樂天市場早在 2008 年就已經進入臺灣，樂天信用卡則是 2014 年在台上路，另外如樂天電子書 Kobo 與樂天旅遊也都已經來台，依循生態圈模式發展，預估樂天純網銀開業三年半就能損益兩平。