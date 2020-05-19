樂天商銀完成公司登記 三家純網銀拚下半年開業

國票金 (2889-TW) 今 (19) 日公告，與樂天銀行（Rakuten Bank）和樂天信用卡（Rakuten Card）合資的純網銀樂天國際商業銀行，已經取得經濟部商業司核准設立公司登記，目前尚需通過金管會核發營業執照，也是最重要的一關，完成後便可確認開業時間。三家純網銀皆已完成公司登記，將拚下半年開業。

依據樂天商業銀行規劃，董事長由第一金前總經理簡明仁擔任，董事則有國票金董事長魏啟林、日本樂天集團佐伯和彥、日本樂天銀行社長永井啓之、台灣樂天信用卡公司董事長石井英治。監察人成員有前第一銀行副總經理王東和、日本樂天電信法遵長東林知隆、內山洋之，五席日籍董事及監察人。

樂天商銀表示，董事與監察人成員均有多年純網銀的營運經驗，專責業務涵括純網銀營運執行、國際業務開發及資安法遵，對經營方向的引領及資安風險防範之實務經驗，已有豐厚的積累，可完整傳遞日本純網銀的成功經驗。

樂天商銀純網銀以創新的銀行經營模式，運用日本樂天集團已建立布局的豐沛「全球生態圈」資源，包括電商、信用卡、電子書等全球會員，透過「樂天超級點數」串連起來，讓國票金控突破以往限制，提供跨越國際的服務，擴大國票金控的金融版圖，奠定邁向下階段目標的基礎。

樂天商銀籌備處負責人魏啟林表示，目前尚需通過金管會核發營業執照最重要的一關，便可確認開業時間。未來，樂天國際商業銀行將秉持經營純網銀的成功經驗，堅持負責任的態度，為全民提供「安心、安全、便利」的純網銀服務。

在樂天商銀完成核准設立公司登記後，三家純網銀皆已完成登記，將來銀行於今年 1 月 31 日即已完成登記，連線商業銀行 (LINE BANK) 則於 3 月 9 日完成，預計三家純網銀將在下半年開業，其中，樂天、LINE BANK 是否有機會達成該公司之前所設定的 6 月底前開業備受矚目。