原廠產能下半年開出 利機今年獲利可望續創高

半導體通路商利機 (3444-TW) 今 (28) 日召開法說會，總經理張宏基表示，公司代理的原廠 Simmtech 日本產能將在下半年開出，利機為主要代理商，加上營收認列屬傭金模式，毛利率優於公司平均，有助全年獲利，法人估，利機今年獲利可望續創高。

利機記憶體與基板主要代理 Simmtech 產品，營收認列屬傭金模式，毛利率近 100%，加上 Simmtech 持有利機約 4.44% 股權，並為董事之一，有助利機鞏固代理權。

張宏基指出，利機近年調整營運方向，傭金去年營收比重 21%，較 2018 年提升 7 個百分點，因此去年營收衰退、獲利卻逆勢創高，今年第 1 季傭金比重維持在 21%，預計隨著 Simmtech 產能開出，將有助傭金營收比重再提升。

展望後市，張宏基看好，記憶體與基板、半導體封測材料兩大產品線，記憶體與基板持續受惠電競、5G 基建需求，業績將較去年成長，散熱片也可望維持高成長動能。

另外，張宏基也透露，目前利機非台積電 (2330-TW) 供應商，但有兩項產品正與台積電密切互動。

利機 LCD、封測材料各占營收比重 39%，記憶體與基板則占 18%，其他 4%。