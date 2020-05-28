醣基攜三顧開發抗腫瘤細胞療法

醣基生醫 (6586-TW) 與三顧 (3224-TW) 共同宣布簽署合作備忘錄，透過醣基的特殊醣抗原抗體開發能力及醣分子均相化抗體平台技術 (CHOptimax)，結合三顧的再生醫療應用和細胞層片培養技術，雙方將開發 NK 抗腫瘤細胞療法，後續也將申請特管辦法。

三顧表示，預期 NK 抗腫瘤細胞療法，除可提高血中分離 NK 細胞 (自然殺手細胞) 的效率，也能大量擴增細胞數量及增強毒殺效果，此外，透過技術活化後的 NK 細胞，同時具備抗腫瘤、抵抗病源入侵及調節免疫等功能。

CAR-T 治療是近年腫瘤免疫療法領域裡，最具發展潛力方向之一，CAR-T 治療是透過基因改造技術，將辨認腫瘤抗原的抗體嵌合在 T 細胞上，能精準辨識並攻擊帶有特定抗原的癌細胞，也就是說，只要找出辨識癌細胞的特殊標誌，就能設計出特定的 CAR-T 細胞來治療各種癌症。

三顧表示，CAR-T 療法仍有限制，除可能因為細胞激素風暴 (cytokine storm) 引起器官衰竭、死亡等嚴重不良反應，對固體腫瘤效果也不佳；採用 NK 細胞免疫療法，雖然已有試驗證實在臨床上的安全性，但 NK 細胞表面缺乏專一性抗原受體，必須藉由活化、抑制及調節，來啟動細胞機制。