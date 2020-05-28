航空業又傳裁員！美國航空擬裁員30%管理、後勤員工

美國航空 (AAL-US) 於週三 (28 日) 宣佈，由於新冠肺炎 (COVID-19) 疫情對於營運造成重創，計劃將裁員 30% 的管理階層及後勤支援員工，總計人數約為 5 千人。

美國航空執行副總裁 Elise Eberwein 表示，雖然在疫情爆發之前，公司具有充足的流動性，且亦透過政府紓困、及資本市場募資等方式，獲得了穩定的現金流，但為了減輕疫情的衝擊，美國航空仍須持續採取削減成本措施，而目前佔公司營運費用比重最大的部份之一，為員工的獎金及薪酬。

新冠疫情重創航空產業，儘管各國開始放寬封鎖措施，近幾週來的航空旅客人數亦較上個月回升，但航空旅遊需求仍較去年同期大幅衰退超過 80%。為了因應疫情的打擊，除了美國航空之外，其他航空業者亦致力於各項成本的削減。

美國航空表示，管理階層及後勤支援員工，可在 6 月 10 日之前申請自願離職，針對自願離職的員工，美國航空將會支付 3 分之 1 的薪水至今年年底，且享有 5 年的旅遊特權。但是，若為在 10 月 1 日過後被資遣的員工，則無法獲得資遣費。

截至去年底為止，美國航空員工數為 13 萬人，而受到疫情的影響，至今已有 3.9 萬名員工申請自願離職或提早退休。

於上個月，美國航空業者已開始收到由聯準會所提供的 250 億美元航空紓困基金，收到紓困金的業者，將不得於 9 月 30 日前裁員或調降員工薪資。

於週四 (28 日) 台北時間晚上 7 時許，美國航空股價於盤前下跌 0.08%，暫報每股 11.98 美元。