大砍特砍！波音美國將裁員近1.2萬人 737MAX恢復生產

美國波音公司 (BA-US) 週三 (27 日) 表示，將裁員超過 1.2 萬個美國職位，以精簡人事成本。波音同日也宣布，位於華盛頓州的工廠將逐步恢復生產 737 MAX 型號飛機。

在新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影響下，全球的航空產業受重創，波音也在 4 月宣布，到 2020 年底將以自願離職、自然離職，或以非自願離職方式來刪減全球 16 萬名員工中約 10% 的人力。

波音公司週三表示，將裁撤的 1.2 萬人中，有 5,520 名美國員工是自願離職，而 6,770 名是非自願離職裁員。

波音公司股價走勢日線圖 (圖片：Google)

波音執行長凱爾洪 (David Calhoun) 在給員工的聲明中表示：「繼上個月宣布的人力刪減計畫之後，我們已經完成員工自願離職協議 (VLO)。」

他補充：「但現在我們已經面臨不得不進行非自願離職協議 (ILO) 的不幸時刻，我們將在本週通知美國團隊進行首波裁員，總計 6770 名員工將因此受到影響。」

波音透露，未來幾個月將解僱剩餘的數千名員工，但詳細裁員地點並未公布，據悉波音目前已經批准 5,520 名員工的自願離職申請。

737 MAX 復飛有望

波音週三宣布，其位於華盛頓州的工廠將以「低速率」恢復生產 737 MAX 型號飛機，結束為期四個月的停產。

儘管仍在等待監管當局批准，但波音表示，他們預期能在第三季獲得 Max 機型的評估報告，並於第三季恢復 737 MAX 訂單交付，並在 2021 年將產能逐步增加到每月 31 架。

Ryanair 航空執行長 Michael O’Leary 本週早些時候向彭博電視台 (Bloomberg TV) 表示，Max 機型應在 9 月下旬或 10 月初在北美重新投入使用。他補充說，Ryanair 是波音公司最大的 737 Max 客戶之一，他們預料將在第四季收到首批交付的 Max 。

路透社曾於 4 月份的報導中預估，監管當局至少在 8 月前都不會批准 737 MAX 復飛。

CFRA 分析師 Colin Scarola 將波音的股票評級上調至「買進」，並將其目標價格從 112 美元上調至 174 美元。

新冠病毒抑制旅客對航空旅行的需求，嚴重損害波音公司業務和波音所賴以為生的飛機承租戶。

疫情也導致美國航空業出現多年以來首次虧損，並降低航空公司對新飛機的需求，這個趨勢正衝擊著波音和其主要競爭對手，歐洲的空中巴士。

上個月末，波音公司發行有史以來最大規模的 250 億美元公司債，以幫助公司抵禦新冠肺炎疫情的衝擊，減少依賴美國政府的援助。

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