台積電推7奈米汽車設計平台

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (28) 日宣布，推出 7 奈米汽車設計實現平台，協助客戶加速人工智慧推理引擎、先進駕駛輔助系統、及自動化駕駛應用設計時程，首次投片就獲得成功，可滿足市場對更高安全性、更智慧化汽車的嚴格要求。

台積電 2018 年開始量產 7 奈米技術，良率學習與品質領先業界，可滿足汽車應用日增的高度運算需求先進製程，也符合嚴格耐用性與可靠性要求；而台積電宣布推出的 7 奈米汽車設計實現平台 (Automotive Design Enablement Platform, ADEP)，將協助客戶加速人工智慧推理引擎、先進駕駛輔助系統及自動化駕駛應用設計時程。

台積電研究發展組織技術發展資深副總經理侯永清表示，汽車應用向來要求最高品質水準，隨著先進駕駛輔助系統及自動化駕駛出現，強大且高效運算能力變得不可或缺，而台積電處於獨特優勢地位，擁有豐富 7 奈米量產經驗與完備的設計生態系統，首次投片就獲得成功，也滿足市場上對更高安全性且更智慧化汽車的嚴格要求。

台積電汽車設計實現平台已獲 ISO 26262 功能性安全標準認證，涵蓋標準元件、通用型輸入輸出 (GPIO)、及 SRAM 基礎矽智財，且台積電基礎矽智財已通過 AEC-Q100 第一級規格的嚴格驗證，製程設計套件及第三方矽智財廠商支援也已到位，可協助客戶進一步集注在市場上推出差異化產品。

除提供滿足汽車零件等級缺陷率的 7 奈米產能，台積電同時也承諾支援車用產品長久生命週期，且除健全的汽車矽智財生態系統，台積電晶圓廠也取得 IATF 16949 認證，支援汽車產品製造。