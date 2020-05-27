後華為時代 台積電非典型投資評價成台股下半年風向球

全球地緣政治情勢緊繃，晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 都不得不選邊，美國加速追擊中國科技龍頭華為，在「後華為時代」，台積電投資價值重新評估，台灣相關半導體廠商誰會受益、誰將受害，這將是今年下半年台股投資的風向球。

根據《財訊》報導指出，台積電的投資價值，不再只是基本面、技術面，還要加上戰略考量。做為科技戰、經濟戰、金融戰的一環，「非典型投資評價」將是未來幾年擬定台積電投資策略的重要元素。

美國時間 5 月 20 日，白宮發布《對華戰略方針》（United States Strategic Approach to The People's Republic of China），將中國和美國之間的外交關係，推向 40 年來首見的轉捩點。這份文件，被視為美國發出的「新冷戰宣言」，美國承認過去對華政策失敗，明白指出，當外交手段徒勞無益，「美國將加大對中國政府的公眾壓力，並在必要時付出相應的代價來保護美國利益。」

《財訊》報導指出，早在白宮發出這個聲明前，在半導體領域的美中科技冷戰，從華為創辦人之女孟晚舟被捕時，就已拉開序幕，這把火不僅一路延燒至今，而且愈燒愈旺、愈燒愈廣。而台積電，正是這波半導體冷戰的中心。

去年 5 月 15 日，美國商務部宣布對華為禁運，原本以為，華為的影響力將大為下降，沒想到一年過去，華為旗下海思半導體，啟動手上的備用晶片設計，結合台積電最先進的製程提高效能，華為照樣在歐洲市場攻城略地，台積電因此被視為最大的「漏洞」。消息人士觀察，這個「漏洞」讓美國不斷加嚴對中國的出口管制，短期內不會改變。

《財訊》報導指出，在美中科技戰愈演愈烈的情勢下，過去習以為常的現狀會一一被打破，對投資人來說，是風險，但也有機會。