日本才剛解除緊急狀態 東京又出現5人以上群聚感染

日本首相安倍晉三才在週一 (25 日) 晚間宣布解除東京、北海道等地的緊急狀態，但是在今天 (28 日) 又傳出東京小金井市的武藏野中央醫院，已發生多人新冠肺炎 (COVID-19) 確診的群聚感染案例。

日本東京、埼玉、千葉、神奈川、北海道，是日本在這次疫情中最後解除緊急狀態的 5 個行政區。但是就在 5 月 25 日晚間解除了緊急狀態後，東京就在 5 月 28 日傳出有醫院發生群聚感染，共有 9 名的院方員工及住院患者確診。這也是東京在解除緊急狀態後，首度發生有 5 人以上的群聚感染案例。

根據武藏野中央醫院的說法，在 5 月 21 日有 1 名員工確診。該名員工的工作地點，有 60 多名精神患者住院治療。其後，在同棟病房大樓內與他有密切接觸的 2 名員工也發現確診。

接著，在針對有發生發燒等症狀的 16 名員工、病患進行了 PCR 檢測後，於 5 月 28 日又再發現有 5 名患者及 1 名員工確診。

由於該棟病房大樓有發生群聚感染的疑慮，院方已將部分的住院患者轉往其他醫院，在目前也不接受新的入院患者，並停止看診。對於其他的員工、病患，也正持續進行健康狀況的確認。

東京當局表示，這回發生的 5 人以上群聚感染，是在緊急狀態解除後的首次案例。