港版國安法過關 金管會指示國銀留意三大面向

「港版國安法」今 (28) 日秒速通過，外界關注是否連帶影響在港的台資金融業，對此，金管會表示，目前只是初始階段，對我國銀行業在香港分支機構的既有業務影響有限，但國銀仍須密切關注「政經情勢、法令異動、市場變化」三大面向，做好風險控管。

據金管會統計，目前國銀在香港共設了 19 家分行，子行包括上海商銀香港子行、台北富邦銀子行。而國內金融業在香港曝險金額，到 4 月底止，降到 9348 億元為今年最低水位，其中國內銀行在香港曝險金額為 6877 億元，證券期貨業則為 746 億元，至於保險業在香港投資及子公司曝險金額約為 1725 億元。

金管會銀行局主秘童政彰表示，目前港版國安法相關影響還在初始階段，對國銀在香港分支機構的既有業務影響有限，短期內香港經濟動盪難免，但尚未接到國銀有重大停止業務的申請，國銀香港分行對當地各項業務仍維持審慎推動，並密切審視當地後續的整體經濟情勢發展。

童政彰指出，在實務上，銀行來向金管會申請國外分支機構，都會要求總行提出有效管理辦法，特別是「當地政經情勢發展、法令異動、市場變化」3 大面向須密切關注，且要求須納入市場胃納的評估風險程序，因此要求銀行總行要就此三大面向，有能力因應情勢變化，做好風險控管。