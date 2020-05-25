〈台經院看景氣〉看台灣短期不可能取代香港成金融中心 有望成籌資中心

中國北京當局宣布將推行「港版國安法」，導致香港昨日再度爆發示威遊行，成亞股新不確定因素，陸港股今 (25) 日盤中再度翻黑，台股也大幅震盪，台經院院長張建一指出，香港問題雖可能進一步重創經濟，但台灣短期不可能取代香港成為金融中心，反而是台灣資金寬鬆，有機會成為籌資中心。

張建一指出，由於國安法範圍廣泛，香港政經不確定性再度升溫，且經濟前景面臨很大不確定性，市場憂香港各面向自由度，包括金流和貿易都可能下滑，不排除服務業人才有機會流到台灣來，但資金面，則要看台灣的法規鬆綁程度。

張建一直言，目前香港在貿易、稅制和金融商品等自由度，均較台灣自由，台灣短期不可能取代香港成為金融中心，根據過往經驗，得利者應是新加坡，因為許多原本在香港的外資企業總部均轉至新加坡。不過，近幾年已可看到香港人來台灣買房地產增加速度快。

另外，張建一對台灣經濟前景仍相當有信心，認為國內因防疫工作相對優異使大部分生產活動可持續，加上投資面貢獻，以及 7 月起振興消費效果有望浮現，預料台灣的復甦速度將越來越快， 「GDP 保 1 絕對不是問題」。

就國際面來看，張建一仍提醒，進入後疫情時代，全球化受到挑戰，各國都在透過財政和貨幣政策穩住經濟基本盤，惟復甦時間點都不太一樣，實際上不確定因素還是很多。