〈大聯大入股台驊〉一年估有近5000萬元收益入帳 未來合作延伸現有供應鏈

亞洲半導體通路龍頭商大聯大 (3702-TW) 今 (28) 日宣布，擬收購台驊 (2636-TW) 最多 2 成股權，財務長袁興文指出，若未來收購至 2 成，將採權益法認列台驊獲利，預計每年可進帳約 4800 萬元，未來雙方合作則期望將現有供應鏈向外延伸，朝 B2B2C 模式邁進。

袁興文表示，台驊財務基本面穩固，去年獲利 2.41 億元，依此次最高收購股權 2 成推算，每年可進帳約 4800 萬元，年報酬率約 7.27%，是良好財務投資標的。

袁興文看好，台驊是台灣物流產業領導廠商，承攬海運、空運兩大領域，且其原先即為大聯大貨運承攬的合作供應商，此次投資就是希望將現有供應鏈向外延伸，從過往將貨物交給物流業者，再轉交至終端客戶手上，轉變成建立共同倉儲生態圈，提升倉儲管理效率，並有效追蹤貨物。

事實上，大聯大近年積極推動數位轉型，並將資訊流、物流整合成共同平台，期望利用數據管理、透明化倉庫資訊，改以自動化設備取代傳統倉儲，除了可減少人力支出，也可增加物流管理精準度。

袁興文認為，大聯大每天即在處理大量的半導體零組件，未來可望發揮通路商利基，發展成「倉儲代工」角色，從過往單純的 B2B 業務，拓展成 B2B2C，也就是大聯大出貨從物流業者，再延伸至終端客戶。

大聯大近期受惠疫情推升，客戶採用旗下智慧物流平台意願高，目前客戶採用率達 2 成，且繼 2018 年在香港完成智能倉儲後，未來也將針對客戶密集的中國廣東地區申請智慧倉儲，後續也不排除在台灣、東南亞等地區申請，配合客戶生產基地做調整。