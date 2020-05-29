半導體建廠需求強 京鼎今年獲利估年增3成 賺逾一股本

半導體設備廠京鼎 (3413-TW) 受惠半導體大廠積極擴廠，設備採購需求強，法人估，京鼎第 2 季營收將季增 15% 以上，挑戰兩年新高，全年則因營收規模擴大，獲利可望較去年成長 3 成、重返一股本。

儘管近期疫情干擾，但國際半導體大廠建廠腳步不停歇，包括台積電 (2330-TW)、三星、英特爾等，皆維持高資本支出，期望保有技術領先優勢，支撐設備需求較去年提升，法人估，京鼎第 2 季營收將年增 15% 以上，優於市場預期的 10%-15%。

京鼎自去年第 4 季以來受惠半導體建廠需求，營收明顯回溫，今年前 4 月營收達 29.06 億元，年增 31.07%，且隨著高毛利的晶圓模組出貨暢旺，獲利也同步成長，第一季稅後純益達 2.36 億元，年增 174.17%，每股稅後純益 2.86 元。

展望今年，京鼎除了受惠晶圓設備模組訂單能見度高，耗材備品也隨著擴廠業務增加而提升，為滿足後續耗材備品需求，京鼎竹南廠將在第三季開始動工，預計 2021 年底完工，完工後 3 年內產能可望較現在倍增。

京鼎營收來源以晶圓模組為主，比重達 8 成，耗材備品、工程服務則各占 1 成。