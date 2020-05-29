疫情下遠端需求激增 戴爾Q2財報超乎預期 盤後勁揚7%

戴爾 (DELL-US) 週四 (28 日) 公布 2021 會計年度第一季度財報，在新冠肺炎 (Covid-19) 疫情的影響下，遠端工作需求強勁，商用筆電銷售業績超乎市場預期，激勵盤後股價大漲 7%。

週四戴爾 (DELL-US) 微幅上漲 0.022%，收於 45.58 美元，財報發布後，盤後股價進一步衝高，漲幅達 7.50% 至每股 49 美元。

戴爾股價 (圖片: Google)

基於 non-GAAP 財報關鍵數據：

營收報 219 億美元，與去年同期持平，優於分析師預期的 207.5 億美元

營業利益為 22 億美元，年減 2%

淨利為 11 億美元，年減 5%

調整後 EBITDA 為 26 億美元，年增 1%

稀釋後 EPS 為 1.34 美元，低於去年同期的 1.45 美元，優於分析師預期的 0.97 美元

基於 GAAP 財報關鍵數據：

營收報 219 億美元，與去年同期持平

營業利益報 7.02 億美元，年增 28%

淨利: 1.82 億美元，年減 45%

稀釋後 EPS 為 0.19 美元

公司財測與展望：

戴爾營運長 Jeff Clarke 在財報聲明中表示：「客戶遠比任何時候都更需要關鍵技術，以落實業務連貫性、遠端工作和學習計畫」

Clarke 指出：「我們在第一季度看到銀行與金融服務、政府；醫療保健和生命科學等領域的客戶訂單增長 15% 至 20%，滿足客戶、社區和患者即時需求。」

「隨著全球各地經濟逐漸開放，我們將繼續為客戶和公司帶來差異化的成果。」他補充道。

戴爾本季度末現金和投資總額為 132 億美元，遞延收入總額為 276 億美元，年增 14%；經常性收入達每季度 60 億美元，年增 16%。

然而公司為實現遠端工作而增加的支出，以及中國需求疲軟，為戴爾的資料中心部門帶來不少壓力，該部門業務收入於第一季度下滑近 8%，至 75.7 億美元。

第一季度客戶解決方案部門收入佔逾總營收一半，年增長 2%，達到 111 億美元；該部門包含 PC、筆電和平板等業務，其中商用筆電收入錄得兩位數的增長，而移動式工作站的收入則錄得高個位數的增長。

基礎設施解決方案部門的收入為 76 億美元，增長 8%；存儲器部門收入為 38 億美元，較去年同期下滑 5%；伺服器和網路部門收入為 38 億美元，年減 10%。

戴爾旗下雲端軟體公司 VMware 部門收入為 28 億美元，得益於多元化產品組合的實力，第一季度銷售額增長 12%。

由於對新冠肺炎前景的不確定性，戴爾在三月份時取消 2021 會計年度的財測展望。