垃圾債大受投資人青睞 資金流入創史上第三高

《彭博》報導，投資人對於垃圾債券的胃口大增，根據摩根大通週四 (28 日) 出具報告中顯示，截至 5 月 27 日止，當週流入垃圾債券基金的資金規模，達到 60 億美元，呈現連續 9 週的淨資金流入，且創下史上第三高的資金流入規模。

美國聯準會 (Fed) 為了提振經濟、並促進市場流動性，宣佈於 3 月 23 日起開始購買公司債券，向有資金需求的美國企業提供貸款，受到此政策影響，流入垃圾債券市場的資金規模大幅增加。隨後聯準會進一步宣佈擴大債券購買範圍，並自 4 月 9 日起開始購買投機等級的公司債券，進而加速了垃圾債券市場的資金流入。

根據 Refinitiv Lipper 數據顯示，資金大量流入美國高收益債券，截至 4 月 15 日的當週流入規模達 76.6 億美元，創下史上最高紀錄。

流入美國高收益債券的資金規模 (圖：Bloomberg)

此外，由於新冠肺炎 (COVID-19) 疫情重創經濟活動，導致企業面臨沉重的財務壓力、以及帳上現金不足的問題，為了提升公司流動性，企業於債券初級市場大舉發債。根據《彭博》數據顯示，4 月及 5 月份完成定價的高收益債券規模達 750 億美元。

截至目前為止，5 月份完成定價的債券總額達 374 億美元，另外有 50 億美元債券將於本週完成定價，促使總額升至 420 億美元，創下史上第二高的紀錄，僅次於 2017 年 3 月的 422 億美元。

垃圾債券價格持續攀漲，且債券殖利率亦呈現下滑趨勢，自本月以來，債券殖利率已下跌了 98 個基點至 7.07% 左右。

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