盤前財經大事搶先讀2020年05月29日
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今日操盤前瞻
法說會：東典光電
股東會：中華電、台塑化、立積、中化生、牧德、ABC-KY 等
新股掛牌：穎台科技
川普殺盤預告 週五將召開中國記者會
美中緊張局勢升溫之際，美國總統川普週四 (28 日) 於美股尾盤宣布，他將在週五 (29 日) 舉行有關中國的記者會，美股主指應聲紅翻黑，全數收跌。閱讀全文...
美中緊張升級 過去瘋投中國的華爾街們曝險有多大？
《彭博》報導，在中國宣佈對外開放金融市場後，外資銀行紛紛擴大於中國的投資，但隨著近日來美中緊張關係升級，預估高盛 (GS-US)、摩根士丹利 (MS-US)、摩根大通 (JPM-US)、花旗 (C-US)、及美國銀行 (BAC-US) 這五間華爾街巨頭，恐將蒙受鉅額的損失。閱讀全文...
港版國安法過關 金管會指示國銀留意三大面向
「港版國安法」昨 (28) 日秒速通過，外界關注是否連帶影響在港的台資金融業，對此，金管會表示，目前只是初始階段，對我國銀行業在香港分支機構的既有業務影響有限，但國銀仍須密切關注「政經情勢、法令異動、市場變化」三大面向，做好風險控管。閱讀全文...
〈大聯大入股台驊〉擬斥 6.6 億元溢價 16% 取得台驊 2 成股權
亞洲半導體通路龍頭商大聯大 (3702-TW) 昨 (28) 日宣布，擬以每股 28 元公開收購台驊 (2636-TW) 股權，以台驊今日收盤價 24.1 元計算，溢價約 16%，預計最高收購 2343.2 萬股，約占台驊 2 成股權，總收購金額 6.56 億元。閱讀全文...
〈新光金法說〉Q1 初年度保費年減逾 3 成 今年主攻外幣、保障型商品
新光金 (2888-TW) 昨 (28) 日舉行線上法說，子公司新壽受到責任準備金調降、金管會政策等因素影響，第 1 季初年度保費 (FYP)205.2 億元、年減幅逾 3 成，今年將聚焦幣保單與保障型商品銷售，其中外幣保單投資海外固定收益控管避險成本、優化資產負債配合、維持新契約價值及帶動 CSM(契約服務利潤) 成長。閱讀全文...