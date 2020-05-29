逾2成工人感染 泰森食品宣布關停一家豬肉工廠進行消毒

泰森食品公司 (TSN-US) 週四 (28 日) 表示，由於新冠肺炎 (COVID-19) 疫情造成愈來愈多工人感染，它將暫時關閉愛荷華州的一家豬肉工廠。本月初美國總統川普引用《國防生產法》，要求肉類包裝廠保持開放，以保護該國的食品供應。

由於工人感染新冠病毒，泰森食品、萬洲國際 (WH Group 's)(0288-HK)、史密斯菲爾德食品公司 (Smithfield Foods) 和 JBS USA 等肉類加工廠，上個月暫時關閉了約 20 家屠宰場，導致雜貨店某些產品短缺。美國的食品供應鏈斷裂，農民被迫將豬、雞進行安樂死。

但泰森食品復工之後，也有愈來愈多工人感染病毒。愛荷華州一位官員表示，泰森食品暴風湖工廠的 555 名員工被檢測出新冠病毒呈陽性，約佔員工總數的 22%。

泰森食品聲明表示，這間豬肉工廠將停工，進行額外的深層清潔和整個設施的消毒之後，於下週恢復營運。

泰森表示，它在愛荷華州西北部的工廠進行了大規模的 COVID-19 測試，並採取了安全措施來保護員工，例如要求他們戴口罩。

美國聯合食品及商業工人國際工會 (ufcw) 呼籲，川普政府應採取更多的措施來保護工人。工會報告說，美國肉類包裝工人中有 3000 多例感染和 44 例死亡，而截至 5 月 12 日，有 35 例死亡。

根據行業數據，風暴湖工廠滿負荷運轉時，每天屠宰約 17250 頭豬。在疫情爆發前，這大約占美國產量的 3.5%。