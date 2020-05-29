小摩：新款iPhone SE可擴大蘋果印度市場 直攻三星

摩根大通分析師表示，蘋果 (AAPL-US) 今年 4 月推出的第二代 iPhone SE 規格令人印象深刻，例如使用與 iPhone 11 相同的處理器，但售價卻僅 399 美元起，不僅大獲好評，也可能為蘋果吸引新客群，在印度市占率大有斬獲。

摩根大通分析師 Samik Chatterjee 週四研究報告指出，新版 SE 的定位在於擴大蘋果在新興市場的市占，尤其是印度市場，因為蘋果一直在印度艱難的生存著，2019 年蘋果在印度智慧手機市場僅有 1% 市占率。

印度手機市場由中國品牌主宰，包括小米、Vivo 和 Oppo，另外南韓三星也是熱門品牌。由於蘋果的均價是小米手機 5 倍以上，有這樣結果並非巧合。

Chatterjee 認為，新款 iPhone SE 將可讓蘋果在印度市場上成為更重要的參與者。

「我們更加樂觀看待蘋果在印度的成長，其主要推力是 iPhone 系列定位的明確變化，因與幾年前蘋果高度聚焦 iPhone 營收成長相比，現在 iPhone 各系列可更廣泛對應多種價格選擇，近期推出售價自 399 美元起的 iPhone SE 直接搶攻三星在印度 21% 的市占率。」

他認為，蘋果可以因此在中高階設備搶下相當大份額，蘋果營收可望因此增加約莫 70 億美元。

「儘管 Covid-19 疫情短期內對消費情緒帶來挑戰，但長期來說，我們認為印度市場將成為關鍵市場之一。」

由於看好蘋果在印度市場的機會夠大，他將蘋果的目標價自 350 美元調升至 365 美元，維持「加碼」評級。

蘋果股價週四大致持平，收 318.25 美元，S&P 500 收低 0.2%。