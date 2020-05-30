〈鉅亨看世界〉月球資源成國際新戰場？

美國航空暨太空總署 (NASA) 5 月發布了重返月球的阿提米絲計畫 (Artemis program)，並且公布一項《阿提米絲協議 (Artemis Accords)》，希望做為未來開發月球資源的法律框架。

依據 NASA 在官方網站的解釋，阿提米絲協議是根據 1967 年的《外太空條約》(Outer Space Treaty) 擬定，目的是在月球建立安全透明的環境，促進人類在月球進行科學研究及商業活動的合作。

NASA 希望俄羅斯、中國等航太大國能夠參與此一協議，以利未來月球的開發。但俄羅斯已經直言不會簽署，俄羅斯聯邦太空總署 Dmitry Rogozin 表示，此一新協議繞過聯合國及北約，如同列強侵略月球。

他說：「任何情況下，我們都不接受任何私有化月球的企圖，這不合法，也違背國際法。」

美國想主導資源使用協議

美國正重新展開太空計畫，依美國總統川普去年提出的購想，要在 2024 年重返月球，NASA 的阿提米絲計畫，預計在 2024 年將 1 名女性及 1 名男性送上月球，並與多家科技公司商談合作事宜。

美國想要重返月球 (圖: AFP)

NASA 所提合作協議的重點，希望能夠建立圍繞未來月球基地的安全地帶 (safety zones)，以防止到敵對國家或鄰近公司的「有害干擾」。

換言之，他們希望讓潛在月球探險者到達後，可以擁有自行工作的空間，不受其他國家的干擾，確保各國能開採並利用他們在月球上發現的資源。這是允許 NASA 承包商將月球的水冰轉換成火箭燃料，或開採月球礦物以建造登陸設備的關鍵要素。

NASA 局長 Jim Bridenstine 表示，這是在《外太空條約》的架構下，所提出的合作框架，根據《外太空條約》，太空資源應用於和平而非軍事用途。

NASA 認為，《外太空條約》所制定的原則過於含混，需要進一步的協議來幫助此一原則實現。

美國國會於 2015 年通過了一項法律，允許公司擁有在外太空開採得到的資源，但國際社會不存在此類法律，美國希望協同各國制定類似的國家法律，以約束各民間企業的太空業務。

Bridenstine 指出，如果無法讓私人企業獲得資源，他們為什麼要冒巨大的風險經營業務？因此，這類的措施將可真正幫助推進太空發展。

刻意跳過國際組織？

相較之下，俄羅斯認為，美國在制定相關措施的初期，就將俄羅斯排除在太空探索協議的早期談判之外，這就像美國在中東的外交政策。

Rogozin 在推特上發文表示，無論是月球還是伊拉克，入侵的原則都是相同的。美國先創建一個基於意願的聯盟，然後根據此進行侵略。

月球資源該誰說了算？(圖: AFP)

中國並未立場鮮明地表態，中國外交部發言人發給《路透》一份聲明，表示中國願意在月球探測方面與各方合作，為建立人類共同未來的社區做出更大的貢獻。

誰有權制定「安全地帶」？

「安全地帶」的設立，雖然目的是在鼓勵協調，卻也引來是否符合《外太空條約》的質疑，因為「安全地帶」形同在月球上畫分勢力範圍，但《外太空條約》上明定，月球及其他天體，不可透過使用或占領，以及其他形式，而可主張主權。

Bridenstine 則認為，這不違反條約，安全地帶並不是領土，是為了合作而產生，其大小將根據各自的性質而有所不同，原則就是「我會遠離你的路，你會遠離我的路，我們都可以在這個領域開展業務。」

加拿大 McGill 大學航太法學助理教授 Ram Jakhu 表示，安全地帶是必要的，但該由誰來決定其大小？而且這一做法也可能遭到濫用。

NASA 國際關係副局長 Mike Gold 認為，各國在月球資源的開採上進行協調，對於任何負責任的航太國家都不應形成問題。

NASA 想盡早達成協議

雖然交由國際共同制定，似乎是一條更加依循常規之路，但美國認為，此一過程可能很慢，而 NASA 要在 2024 年就立足月球，展望火星，因此更有迫切的需求。

Secure World Foundation 太空法律顧問 Christopher Johnson 表示，《外太空條約》實在過於含糊，美國希望登上月球，並使用其資源，因而更希望以各國協議的方式來達成此一目的。

NASA 表示，他們希望能有更多國家參與協議，協議會有透明度，也有報告，因此將以非常清晰的方式展開，以實現更多的成就。