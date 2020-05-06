兩樣情！維珍航空裁員3千人 維珍銀河攜手NASA推超音速旅行

新冠肺炎 (COVID-19) 之下航空公司苦苦掙扎，英國維珍航空 (Virgin Atlantic) 為節省開支縮小營運，計劃裁汰 3150 人，為又一家大裁員的航空業者。不過維珍集團另一項旅遊事業卻有進展，維珍銀河 (Virgin Galactic) 宣布和美國太空總署 (NASA) 合作推動超音速旅行，讓長途飛行時間大幅縮短。

維珍航空週二 (5 日) 宣布擬裁員 3150 人，接近員工總數三分之一，並退出蓋特威機場 (Gatwick)，把業務轉移到希斯洛機場 (Heathrow)。

維珍航空發布聲明說，這些舉措是為了因應「COVID-19 大流行對全球經濟、我們國家和觀光航空業帶來的嚴重衝擊」。

維珍航空在 4 月下旬傳出求售的消息，《英國電訊報》報導 5 月底是截止期限，尋找買家是為了在無法獲得政府紓困的情況下，免於倒閉。

維珍集團董事長布蘭森 (Richard Branson) 先前坦言，若沒有英國政府紓困，將無法維持運作。他甚至承諾以自己的加勒比海度假小島作為擔保，獲得紓困金。

同維維珍旗下的航空公司「維珍澳洲航空」(Virgin Australia)，已經進入自願託管程序。

國際航空運輸協會 (IATA) 上個月預測，歐洲航空旅遊雪崩，可能導致擁有 670 萬從業人員的航空業面臨大裁員危機。英國包括英國航空 (British Airway)、Ryanair 最近分別裁員近 30%(12000 人)、15%(3000 人)。

維珍銀河攜手 NASA

另一方面，維珍銀河週二宣布將與 NASA 合作推動超音速航空旅遊，藉由可在地球大氣層上緣飛行的太空船，讓長途旅行的搭機時間大幅縮短。

維珍銀河。(圖: AFP)

維珍銀河雖然把重心放在太空旅遊，但也積極擴充業務，布蘭森先前曾說將發展「點對點旅遊」，把遊客從某一處送到地球另一端，而開發超音速飛機將是重要一步。

維珍銀河週二宣布第 1 季虧損縮小，淨損 6000 萬美元，低於去年第 4 季的虧損 7300 萬美元，營收 238000 美元。

維珍銀河 (SPCE-US) 被譽為「太空旅遊第一股」，股價雖然無法對疫情免疫，但今年來仍累計大漲約 50%。

維珍銀河股價週二收盤小跌 0.4%，盤後勁揚逾 5%。