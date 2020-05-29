〈台股盤中〉回測月線有撐 慎防MSCI降權重爆量甩尾

在港版國安法通過後，美國總統川普將就中國議題召開記者會，受此影響，美股震盪走跌，台股今 (29) 日同步走弱，加權指數早盤一度跌破 10900 點關卡，最低跌到 10861 點，但中小型股活跳跳，尤其生技股持續噴出，帶動櫃買指數挑戰前高、大盤回測月線有撐，指數跌勢收斂呈現平盤下小跌，不過仍須留意今天 MSCI 調降權重生效，尾盤劇烈震盪爆量甩尾。

受到觀望川普談話影響，美股尾盤由升轉跌，道瓊指數收跌 147.63 點，亞股今天亦表現疲弱，台股部分也缺乏主流股，蘋概三王中，僅大立光逆勢小漲，台積電跌逾 1% 最殺，鴻海則小跌力守 75 元。

盤面上焦點依舊落在生技股，亞諾法亮燈漲停，合一距離漲停也差臨門一腳，智擎、馬光 - KY、盛弘都勁揚超過 8%，中天、雃博、醣聯漲約 5%，成為撐盤要角。

印刷電路板族群漲跌互見，由二線股強攻表現，寶得利強勢登頂，志聖漲逾 6%，新復興也走高超過 4%，新華、瀚宇博、揚博、佳總、聯茂等都漲逾 1%，但是，嘉聯益、燿華、華通、敬鵬等皆呈現下挫。

金融股也逆勢走揚，台新金、新光金、國泰金漲逾 1% 最帶勁，開發金、永豐金、三商壽、彰銀等都紅通通一片。

傳產股中，大聯大決定公開收購台驊投控普通股 5% 至 20%，收購價格每股 28 元，激勵台驊股價強攻漲停，達 26.5 元。汽車類股在和泰車與裕隆股價同步走高之下，帶動類股指數漲逾 1%，為表現最強傳產類股。

整體來說，台股今天因為觀望川普談話，呈現量縮走跌，預估量能不到 1500 億元，MSCI 調降台股權重今日盤後生效，慎防台股尾盤爆量甩尾，加上美中關係越來越緊繃，香港國安法衝突也加劇，台股盤勢恐有下修風險，短線先觀察月線能否守住。