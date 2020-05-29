〈台股盤後〉尾盤爆量紅翻黑終場小跌2點 周K仍收紅

隨著港版國安法通過，美國總統川普將在周五發表談話，市場觀望氣氛濃，台股今日開低走高，尾盤受明晟 (MSCI) 季度權重調整影響，爆出 785.7 億元大量，指數紅翻黑，終場小跌 2.03 點或 0.02%，收在 10942.16 點，成交量放大至 2088 億元。

MSCI 權重調整下，台積電最後一盤爆出 41538 張成交量，高於本周平均單日成交量，其他權值股如中華電、台塑化、聯發科、台塑、南亞均出現大單賣壓調節，台塑更爆出 58632 張，拖累大盤走勢。

高價股今日走勢不一，矽力 - KY、信驊比價效應顯著，信驊強漲逾 7%，矽力 - KY 也有近半根漲停板，不過，亞德克 - KY 則亮燈跌停，其餘如緯穎、鈊象、譜瑞 - KY、祥碩也有 2% 以上的跌幅。

盤面焦點則由防疫概念股續強，亞諾法亮燈漲停，雃博上漲逾 8%，其他個股如全宇生技 - KY、寶齡富錦、和康生、國光生等皆漲逾 1%。

另外，由於大聯大決定公開收購台驊投控普通股最多 20%，收購價格每股 28 元，溢價約 16%，激勵台驊股價強鎖漲停，大聯大則小漲 0.13%。

隨著美中關係再度緊張，加上疫情尚未真正結束，市場觀望氣氛濃，台股也來到萬一大關，預計短期在量能未明顯放大下，恐持續呈現區間震盪走勢。