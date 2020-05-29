從稅收看囤房 非自住住宅增7萬戶 六都中台中成長居冠

財政部公布最新統計，房屋稅實徵淨額由 2015 年 694 億元，至 2019 年成長至 810 億元，4 年來增加 1 成 7。從稅收可以看出囤房現象，非自住用全國增 7 萬戶、10.9%，以臺中市增 1.6 萬戶、18.8% 最多。

財政部統計處表示，住家自住用房屋一向為房屋稅收主要來源，占比近 4 成，不過，去 (2019) 年略降至 3 成 8；其次為營業用房屋，近年皆占 3 成 5 左右。去年住家非自住用貢獻房屋稅收近 1 成，較 2015 年增加 1.9 個百分點。

戶數方面，去年全國住家自住用 658 萬戶，較 2015 年增 14 萬戶、成長 2.2%，6 都中，以桃園市增 4.5 萬戶、6.9% 最多，主因是該地區房價較雙北親民，吸引人口移入所致；而非自住用全國增 7 萬戶、10.9%，以臺中市增 1.6 萬戶、18.8% 最多，主因中科、臺中工業區、水湳經貿園區的持續發展，帶動不動產開發。

不過，財政部統計處表示，值得注意的是，臺北市因推動都更、危老重建而註銷稅籍，自住用戶減 3 萬戶、4.1%，非自住房屋反向增加 1.5 萬戶、19.4%，或與投資客持續置產有關。

去年住家自住用房屋戶數占全國房屋 6 成 2，非自住用僅占 6.5%，進一步觀察各鄉鎮區自住用及非自住用房屋占比，自住用房屋以高雄市鳳山區 79.8% 最高，基隆市安樂區 78.3% 居次；非自住用房屋則以高雄市新興區 14.6% 最高，臺中中區、北區、西區則以 1 成 3 左右分列 2-4 名，新北市淡水區占比亦有 12.1%。

財政部統計處表示，觀察此五區屋齡，高雄市新興區因區內六合夜市、新崛江發展較早，屋齡普遍偏高，新北市淡水區非自住房屋近 3 成屋齡在 10 年以下，其中 2 成 5 更在 5 年以下，可能是近年淡水區新建房屋多為投資置產工具，或與建商待售餘屋較多有關。