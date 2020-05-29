遠傳搶5G早鳥用戶推舊換新 5G新機最低不到千元

台灣電信商將於今年下半年陸續推出 5G 網路服務，繼今年初推出 5G 早鳥資費 1399 元後，遠傳 (4904-TW) 宣布推出 4G 舊機換 5G 新機方案，最高可折萬元，5G 手機購機價最低千元有找。

遠傳表示，最新版的手機舊換新方案，消費者可上官網確認要回收手機型號，官網即提供當月回收價供參考，或是透過手機 APP，為舊機估價。

以三星 Galaxy S10+ 128GB 為例，回收估價為 1 萬元，若回收該機種，搭配遠傳早鳥方案 Galaxy S20 的 5G 手機，最高可折 1.3 萬元，也就是說，Galaxy S20 購機價只要 990 元。

遠傳為搶 5G 早鳥用戶，近期優惠方案連發。遠傳攜手中嘉祭出 699 元匯流資費，月繳 699 元除遠傳 4G 行動上網、網內互打雙飽外，過去平均月繳 500 元的中嘉有線收視費及 20Mbps 寬頻上網，可連續 10 個月免費，創下國內行動綁有線電視收視、及固網寬頻上網的史上最低價。

此外，遠傳也與台灣寬頻 (TBC) 合作，月付 699 元、999 元，包括收視費、30Mbps 或 120Mbps 上網免費。