〈台積社會責任〉打造孕婦友善職場 去年新生兒數占全台1.4% 回任率也優平均

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 積極打造完善的孕婦友善職場，並推動母性健康保護措施，及優於法規的假勤與福利制度，去年新生兒數占全台灣新生兒數 1.4%，產後回任率也達 78.8%，優於國內平均值。

台積電推動「母性健康保護管理方案」，由內部組成專業的職場健康管理團隊，成員包括懷孕員工直屬主管、各廠區工安環保部人員、特約職業醫學科專科醫師、職業健康護理人員、人力資源薪資福利部與職工福利委員會。

「母性健康保護管理方案」透過懷孕員工工作場所健康危害評估、孕期職務調配、生育福利及產後回任等相關協助，保障各工作型態的懷孕同仁在職場上的安全與健康，打造完善的孕婦友善職場。

截至今年 4 月，台積電「母性健康保護計畫」已執行 4900 人次；經評估結果進行職務 / 工作環境管理後，確保懷孕員工均為第一級管理，即經醫師評估無害母體、胎兒或嬰兒健康的工作狀態。

據台積電統計，去年新生兒數佔全台灣新生兒數 1.4%，產後回任率達 78.8%，優於國內均值，為公司生育保護與福利的正面成效之一。

台積電表示，公司全力推動員工健康、家庭與工作平衡。除母性健康保護措施，針對生育福利，也依各地法令提供員工育嬰留職停薪權利，並提供優於法規的假勤及福利制度，讓員工能彈性運用假勤育嬰及照護子女；台灣廠區也設置 4 所幼兒園，協助員工兼顧個人與家庭照顧的需要。