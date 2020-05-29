文華東方延後大量解僱200多名員工 6/27前無共識最高開罰50萬元

台北文華東方酒店原先預定在 6 月 7 日大量解僱逾 200 名員工，今 (29) 日緊急展開勞資協商，北市勞動局表示，文華東方提出將資遣日期延後至 6 月 27 日，若屆時勞資仍未達成共識，可依大解法最高開罰 50 萬元。

台北五星級酒店文華東方 6 月 1 日起將暫時停止住房服務，資遣全數客房部人員 212 人，再加上近 2 個月已通報資遣 39 人，總計 251 名員工將離開酒店。

北市勞動局長陳信瑜表示，此次文華東方被解僱人員當中，以負責廚務工作的員工人數占多數，共 62 人，主管部分則以擔任接待、行政管理為多，共 41 人。

陳信瑜說明，企業雖已按就業服務法第 33 條規定，將 251 名勞工資料登入勞動部資遣通報系統，但人數已達大量解僱勞工保護法的解僱人數規定 (單日解僱 100 人)，故仍必須完備程序，勞動局昨天已發函要求企業說明協商情形、提供資遣費給付時間與證明等。

陳信瑜表示，文華東方今天在勞資協商會議上，提出將資遣日期延後到 6 月 27 日，屆時如果勞資雙方沒達成共識、勞方不滿意條件，仍屬違法，一樣可用大解法開罰 10 萬元至 50 萬元。

