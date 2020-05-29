遠雄砸逾10億元買回3.06%庫藏股 執行屆滿股價漲26%

上市建商遠雄 (5522-TW) 今年首波執行庫藏股屆滿，實際投入買回金額 10.28 億元，買回 2 萬 4633 張，占股權比例 3.06%，實際投入買回庫藏股金額為本波段上市公司砸進買回庫藏股之最。

遠雄近兩個月執行買回庫藏執行率 61.56%，平均每股買回均價 41.69 元，今天遠雄收盤價報 43.7 元，從遠雄由 3 月 31 日執行買回庫藏股到今天屆滿，股價漲幅 26.48%

遠雄此買回庫藏股目的在維護公司信用及股東權益，換句話說，若無加以變更，將削減股本有助遠雄瘦身並提高獲利，股本將降為 78.16 億元，就去年股利分派而言，每股現金股利將從 3.5 元提高到 3.61 元。

遠雄 2020 年預計推出七大新案，包括台北市木柵「遠雄晴川」、南港案，新北市中和「遠雄百富」、「遠雄悅河」兩大案，以及桃園龜山「遠雄新未來 3」、桃園區新案，台南「遠雄北府苑」，總銷合計約為 270 億元。

遠雄建設今年預計有五大案將完工交屋，包括總銷 25 億元的「遠雄謙御」、中和 118 億元的「遠雄馥桂園」、新竹 18 億元的「遠雄新苑」、台中市 41 億元的「遠雄之星第五期」，及台南市 22 億元的「遠雄新源邸」，總計完工量並達 224 億元。

遠雄建設 2020 年首季營收 55.59 億元，稅後純益為 2.18 億元，每股純益為 0.27 元。