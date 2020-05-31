〈Q3投資策略〉經濟處大病初癒留院觀察階段 美元資產配置須再檢視

在低利時代，尤其台幣定存幾乎無利可圖，美元資產配置向來備受關注，銀行業者表示，時序即將進入第三季，經濟處於大病初癒留院觀察期，在政經局勢不確定性風險偏高的環境，建議對美元資產配置再重新檢視，利用風險與避險兩端的槓鈴式策略，以達到進可攻退可守。

中國信託表示，2020 上半年在新冠肺炎疫情衝擊下，除了黃金、美元及日圓等避險資產外，多數資產價格重挫，甚至引發流動性問題，幸而在各國央行積極降息及推出量化寬 鬆措施後，才讓資本市場回穩。檢視各類資產表現可發現，具有趨勢領先性的產業或財務體質較佳的企業，股價或債券價格表現均有領先性且回復力較強；另一類則是具有避險功能的公債、投資等級債、黃金及美元、日圓等資產價格持續獲資金追捧。

進入下半年，中國信託表示，新冠肺炎是否有二次疫情爆發、美中關係緊張關係是否進一步升溫等議題，都將牽動市場神經。國泰世華銀行投研團隊協理林啟超也表示，第三季總體經濟將如同「大病初癒的留院觀察期，最壞的情況應已過去」，隨全球經濟活動逐漸重啟，建議積極投資人可增加大型股票等風險性資產。不過，面對疫情二次復發的可能、全球反中衝突熱化，及民意搖擺下美國大選等三大風險，資產配置上應保有一定比例的債券投資，並以短天期的投資等級債為主。

中國信託表示，槓鈴式資產配置可針對投資人不同訴求、風險承受度與投資經驗採取不同的投資方向如下：

一、訴求「穩定現金流」且不希望資產價格波動過大者

中國信託表示，這類投資人風險承受度較低，可優先選擇流動性佳且債信穩健的公債或投資級債，此類資產雖收益率不高 (約 2~4%)，但債信品質佳，且可望受惠美歐央行購債計畫，故可作為穩定金流的優質標的。若投資人願意承擔較高風險以換取較高的收益率 (3~7%)，則可選擇投資級複合債，這類資產同時配置政府公債、投資級債、高收益債或新興債，乃透過槓鈴式配置來提高收益率與平衡風險。

二、追求「資產成長」者

這類投資人風險承受能力較高，可透過分批布局或定期定額來進行傾股操作；標的選擇則宜以現金流量高、盈利動能前景較佳的趨勢型龍頭股為主。趨勢型產業如趨勢科技 (5G / 人工智慧)、電子商務暨支付、健護防疫等。

但是，受疫情影響，今年以來股市波動幅度大幅加大，建議此類投資人在進行股票配置的同時，宜同步增加避險部位，如公債、黃金、高信評債，以降低整體部位的波動風險。

三、若投資人的投資經驗有限或沒有時間關注市場，則可交付專業，透過平衡型基金或全權委託方式進行投資。

(1) 偏好資產保值的投資人，可透過傾債配置的平衡型基金，以公債、投資級債搭配成熟股及避險資產，訴求較佳的下檔風險控管。

(2) 偏好息收的投資人，可選擇訴求優質息收，如高收益債、新興債、成熟市場高息股或防禦股的平衡型基金，這類基金會同時搭配具避險性的公債、投資級債等資產，透過股債平衡配置來降低基金部位的波動風險。

(3) 偏好長期資產成長的投資人，可選擇傾股配置的平衡型基金，此類基金佈局著眼於長期趨勢且資金相對青睞的大型成長股為主，並輔以短債或美國公債做為避險主軸，以槓鈴策略為主的操作來降低股票的波動風險。

